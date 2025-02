Saiba até quando vai a chuva no estado de SP

Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Segunda-feira (03/02) e Terça-feira (04/02)



A semana começa com Tempo instável no estado de São Paulo, com muitas nuvens e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas, previstas principalmente entre os períodos da tarde e noite, devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é uma banda de nebulosidade com precipitação persistente e volumosa, que se estende do noroeste ao sudeste do país. Nas regiões norte, nordeste, centro-leste e leste do estado, a condição de instabilidade estará mais acentuada. Temperaturas estáveis.

Quarta-feira (05/02)



Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perde a intensidade sobre o estado de São Paulo, e a previsão é de sol entre nuvens e com pancadas de chuvas em pontos isolados, a partir da tarde, em todas as regiões paulistas. Temperaturas em elevação. (IPMET)

