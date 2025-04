Rodovias da região devem receber mais de 614 mil veículos no feriado prolongado do Dia do Trabalho

Crédito: Divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista realizará uma Operação Especial nos 600 quilômetros de rodovias sob sua concessão para o feriado prolongado do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio. A previsão é que 614.286 veículos circulem pelo trecho entre a zero hora desta quarta-feira, 30 e as 23h59 da próxima segunda-feira, 5. Os maiores volumes de tráfego são esperados amanhã, 1º, 4 e 5 de maio, especialmente entre 6 e 8 horas e entre 17 e 19 horas.

O objetivo da concessionária é garantir mais segurança viária e melhor fluidez do tráfego diante do aumento esperado no volume de veículos. A ação contará com reforço no monitoramento das rodovias, intensificação do atendimento aos usuários e disponibilização de recursos operacionais, como viaturas de inspeção e guinchos. A iniciativa também visa proporcionar uma viagem mais tranquila aos motoristas, com a concessionária atuando de forma preventiva para a redução de acidentes.

Outras previsões de tráfego

A expectativa é que o maior fluxo seja registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), com 302.902 veículos - sendo 153.705 no sentido capital-interior (pista norte) e 149.197 no sentido interior-capital (pista sul).

Na Brigadeiro Faria Lima (SP-326), são esperados 184.963 veículos, sendo 91.259 na pista norte (Matão-Bebedouro) e 93.704 na sul (Bebedouro-Matão). Já nas rodovias que compõem a SP-333 (Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil), o fluxo estimado é de 90.408 veículos - 44.699 na pista leste (Borborema-Sertãozinho) e 45.709 na oeste (Sertãozinho–Borborema).

A expectativa é que 18.110 veículos circulem pela Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) - 9.045 na pista leste (Catanduva-Bebedouro) e 9.065 na oeste (Bebedouro-Catanduva). Já pela SP-323 (rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto), devem passar 17.903 veículos - 8.983 na norte (Taquaritinga-Pirangi) e 8.920 na sul (Pirangi–Taquaritinga).

SAUs e SOS.ECO.BR

A Ecovias Noroeste Paulista recomenda que os motoristas façam paradas regulares para evitar o cansaço durante a viagem. Os usuários contam com 20 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com estrutura gratuita que inclui banheiros (feminino, masculino e inclusivo), água, espaço pet e carregadores para veículos elétricos.

Em caso de emergência, as equipes da concessionária estarão prontas para prestar atendimento com o apoio de 61 veículos operacionais (ambulâncias, guinchos e viaturas de apoio), além de 465 câmeras de monitoramento (CFTV) e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) com informações em tempo real.

Os motoristas podem solicitar ajuda pelo telefone 0800-326-3663 ou pelo portal SOS.ECO.BR, que oferece atendimento por mensagem de texto, ligação ou chamada de vídeo. Caso esteja sozinho, o condutor deve buscar um local seguro, como postos de serviço, bases da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou SAUs da concessionária, antes de utilizar o serviço. O acostamento deve ser usado apenas em situações de emergência.

Pedágio Free Flow

A Ecovias Noroeste Paulista é pioneira na implementação do sistema de Pedágio Eletrônico Free Flow no Estado de São Paulo. Utilizando pórticos com câmeras, antenas e sensores, ele permite que os motoristas passem sem parar em cabines ou reduzir a velocidade. Atualmente, o Free Flow está em operação nos quilômetros 179 da Rodovia Laurentino Mascari, em Itápolis, e 110 da Rodovia Carlos Tonanni, em Jaboticabal.

Motoristas com TAG válida terão a tarifa cobrada, automaticamente, pela operadora contratada. Já aqueles sem TAG devem efetuar o pagamento em até 30 dias nos canais oficiais da Ecovias Noroeste Paulista: site freeflow.eco.br, aplicativo Ecovias Noroeste Paulista e WhatsApp 0800-326-3663. Também é possível pagar, presencialmente, nas bases do SAU em Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Obras na rodovia

Durante a operação especial, o cronograma de obras da Ecovias Noroeste Paulista será suspenso, com exceção de ações emergenciais. A programação regular de intervenções é divulgada toda semana pela concessionária, que recomenda atenção às sinalizações nas vias.

As obras têm como objetivo manter as condições de segurança viária em todo o trecho sob concessão. Os usuários devem reduzir a velocidade ao se aproximar das áreas sinalizadas, manter distância segura de outros veículos, do maquinário e dos trabalhadores.

O cronograma de obras está sujeito a alterações conforme as condições climáticas e operacionais, e pode ser consultado pelos canais oficiais da concessionária:

· Instagram: @eviasconoroeste

· Site: www.econoroeste.com.br

· WhatsApp: 0800-326-3663

Leia Também