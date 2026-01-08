Resultados individuais do Provão Paulista 2025 já estão disponíveis

Estudante - Crédito: Agência SP

Os estudantes que prestaram o Provão Paulista Seriado 2025, nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, já podem consultar o desempenho individual na avaliação a partir desta quinta-feira (8). A divulgação do resultado final e da primeira chamada para matrículas está prevista para o dia 19 de janeiro, conforme informou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

As notas estão disponíveis no portal oficial do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Alunos da rede estadual, municipal e das Etecs devem acessar com o Registro do Aluno (RA).

Candidatos de outras redes de ensino utilizam o CPF para login.

Pelo mesmo acesso, os participantes também podem consultar os cadernos de provas. O prazo para interposição de recursos termina às 23h59 desta sexta-feira (9).

Porta de entrada para universidades públicas

O Provão Paulista Seriado é considerado uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no estado. Anualmente, o Governo de São Paulo disponibiliza 15 mil vagas distribuídas entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

