Resultado da isenção e redução da taxa do Vestibular Fatec já está disponível

Crédito: Governo de SP

Os candidatos que solicitaram isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2025 já podem consultar o resultado. A informação está disponível na Área do Candidato, no site vestibular.fatec.sp.gov.br, a partir das 15h desta segunda-feira (12).

Isenção e Redução

O Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das Fatecs, concede um total de 6 mil isenções para o pagamento da taxa de inscrição. Para quem obteve o benefício, a inscrição no processo seletivo é confirmada automaticamente. No caso de redução de 50% do valor da taxa, não há limite de concessões; os candidatos aprovados devem acessar a Área do Candidato, gerar e pagar o boleto no valor de R$ 25 até as 15h do dia 6 de junho.

Recursos

Candidatos que tiveram o pedido de isenção ou redução indeferido poderão interpor recurso entre os dias 13 e 14 de maio. O resultado da análise será divulgado em 26 de maio. Apenas após essa data será possível prosseguir com a inscrição no Vestibular, caso o recurso seja aceito.

Requisitos para Isenção e Redução

Isenção:

Conclusão do Ensino Médio em 2024 ou estar cursando Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja).

Renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos por pessoa.

Redução:

Estar matriculado no Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós).

Renda mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular Fatec 2025 estão abertas até as 15h do dia 6 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial. Para se inscrever, é necessário:

Preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico;

Gerar o boleto e realizar o pagamento da taxa de R$ 50.

A prova será aplicada no dia 29 de junho. Ao todo, são oferecidas 12.550 vagas para cursos superiores de tecnologia, presenciais e a distância, distribuídas em 82 unidades no Estado de São Paulo.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher um curso como primeira opção e, se desejar, optar por uma segunda em qualquer unidade da Fatec. Também é possível realizar mais de uma inscrição, desde que pague a taxa para cada uma.

