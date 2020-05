Restaurante Bom Prato vai fornecer gratuitamente refeições a moradores de rua

Crédito: Divulgação

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (29) a gratuidade nas refeições oferecidas pela rede Bom Prato a 15 mil pessoas em situação de rua cadastradas pelas prefeituras. A medida vale até 30 de julho e pode ser prorrogada.

A partir de segunda-feira (1º), com a adesão dos municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado firmará convênio de cooperação com as Prefeituras. A iniciativa estabelece a gratuidade das refeições mediante a apresentação de cartão com QR Code, e cabe às Prefeituras a quantificação, identificação e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões de gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços. O investimento do Governo de São Paulo é de R$ 2 milhões.

O sistema, desenvolvido em parceria com a Prodesp, possibilita com que a Secretaria de Desenvolvimento Social administre de forma tecnológica a distribuição das refeições por meio de um cartão com QR Code, o que permite ao Governo do Estado manter os serviços públicos em pleno funcionamento.

Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila (inclusive com marcações no chão) e fornecendo álcool em gel (à disposição em todas as unidades).

O controle de qualidade também foi aperfeiçoado, com balanças eletrônicas para pesagem das marmitas na presença dos consumidores, assim como um telefone de contato e envio de fotos ou mensagens por WhatsApp para a Central de Controle de Qualidade, ligada ao gabinete da Secretaria.

