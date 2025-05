Reembolso de descontos indevidos do INSS poderá ser solicitado a partir do dia 14

Agência do INSS - Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

A partir da próxima quarta-feira (14), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão solicitar o reembolso de valores descontados indevidamente em seus contracheques. O serviço estará disponível exclusivamente pelos canais de atendimento do INSS, como o aplicativo Meu INSS e a central telefônica 135.

Notificação aos beneficiários

Já na terça-feira (13), os segurados que tiveram descontos associativos sem autorização serão notificados por meio do aplicativo Meu INSS sobre o direito ao ressarcimento. A informação foi anunciada nesta quinta-feira (8) pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, durante entrevista coletiva que contou com a presença da AGU (Advocacia-Geral da União), CGU (Controladoria-Geral da União) e do Ministério da Previdência Social.

Ainda nesta quinta (8), cerca de 27 milhões de segurados receberão notificações no Meu INSS informando que não possuem e nunca possuíram descontos associativos em folha.

Como funciona o processo de reembolso?

A partir do dia 14, quem teve desconto em contracheque poderá acessar o aplicativo Meu INSS para informar se as operações foram autorizadas ou se são fruto de fraudes. Caso o segurado não reconheça o desconto, poderá solicitar o ressarcimento de forma simples, sem necessidade de envio de documentos adicionais. O procedimento poderá ser feito também pela central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para suportar o aumento da demanda, o atendimento telefônico será reforçado.

Segundo o INSS, ao registrar o pedido, o sistema gera automaticamente uma cobrança para a entidade responsável, que terá 15 dias úteis para comprovar a regularidade da operação ou providenciar o ressarcimento. O valor será repassado ao beneficiário diretamente em sua conta bancária.

Atenção a golpes!

O INSS reforça que não haverá contato por telefone, SMS, e-mail, WhatsApp ou links externos. Toda a comunicação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Para evitar fraudes, os beneficiários devem desconfiar de qualquer tentativa de contato fora dos canais oficiais. Em caso de dúvidas, a orientação é ligar para o número 135.

Dica: Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS para garantir que as notificações apareçam corretamente no seu dispositivo.

O presidente do INSS foi enfático ao afirmar: “O INSS não te procurará, não mandará e-mail, não enviará link. Ninguém é autorizado a falar em nome do INSS”.

