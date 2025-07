Recuperação 1º semestre: Educação aplica em agosto provas para estudantes a partir do 4º ano do Fundamental

O recesso escolar começa nesta quinta-feira (3) e os alunos com notas menores de cinco no primeiro e segundo bimestre devem estar atentos à recomposição da média. Neste ano, a recuperação será aplicada nos dias 6 e 7 de agosto e direcionada às turmas do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) teve início no ano letivo de 2024 e também é implementada ao fim do segundo semestre em todas as disciplinas do Currículo Paulista de acordo com o ano/série.

Antes das provas, as escolas devem organizar um período de aulas com foco nos temas de maior dificuldade dos estudantes. Desta vez, as atividades de reforço e aprofundamento estão agendadas na volta das férias, entre 23 de julho e 5 de agosto.

As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo. Por isso, todos os estudantes dos anos e séries avaliadas, mesmo com notas acima de cinco, poderão participar e serão beneficiados com a revisão e atualizações do boletim escolar.

As provas serão aplicadas durante o horário de aula. As escolas têm autonomia para decidir os dias das provas de cada disciplina – no dia 6 ou 7. Caso haja necessidade, a Seduc-SP define para 8 de agosto a repescagem da recuperação.

“A recuperação é um momento importante no percurso dos nossos estudantes e é oferecida como uma nova chance daqueles que enfrentaram dificuldades. As aulas preparatórias permitem que sejam retomados conteúdos essenciais, tirem dúvidas e se sintam mais seguros para seguir aprendendo. Para os professores também é uma oportunidade de olhar com atenção para as necessidades da turma e ajustar as práticas para o segundo semestre letivo de 2025”, explica o coordenador de avaliações da Secretaria da Educação, João Pinhata.

Resultados de 2024

No último ano letivo, 297,5 mil alunos do 5º ano à 3ª série melhoraram notas na recuperação do 1º semestre. A disciplina com melhor índice de acertos nas provas foi a de geografia, seguida por sociologia. No total, 857 mil estudantes participaram das tentativas de recuperação. Desses, 34,7% dos estudantes avaliaram garantiram a melhor nota em ao menos uma disciplina entre todas as do Currículo Paulista

