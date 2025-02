Compartilhar no facebook

Calor - Crédito: Agência Brasil

Quinta-feira (20/02) até Sábado (22/02)

Céu com poucas nuvens no período da manhã. Já a partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem, devido ao aquecimento diurno, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuva, com trovoadas isoladas e de curta duração. Temperaturas estáveis. (IPMET



