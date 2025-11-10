(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Grande SP

Quatro pessoas morrem após carro despencar de viaduto no Rodoanel

10 Nov 2025 - 07h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Quatro pessoas morrem após carro despencar de viaduto no Rodoanel - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite de domingo (9) deixou quatro pessoas mortas e duas feridas no trecho sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021), em São Bernardo do Campo. As vítimas retornavam da Praia Grande, onde foram passar o final de semana. 

De acordo com informações da Artesp, o acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 76, sentido externo da rodovia. O veículo Ford Fiesta trafegava pela faixa da esquerda quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma barreira de concreto. Em seguida, o carro caiu de um viaduto e capotou sobre a pista.

Logo após o tombamento, um VW Up que vinha logo atrás tentou desviar, mas acabou atropelando uma das vítimas que havia sido arremessada para a pista. O corpo foi arrastado por cerca de 10 metros.

As equipes de resgate constataram quatro mortes no local, todas ocupantes do Fiesta, além de duas vítimas feridas — uma em estado moderado e outra com ferimentos leves. A condutora do VW Up foi levada ao distrito policial para prestar depoimento.

 

Leia Também

Ipem-SP amplia fiscalizações em postos de combustíveis em todo estado de SP
Até o final do ano06h39 - 10 Nov 2025

Ipem-SP amplia fiscalizações em postos de combustíveis em todo estado de SP

Campanha Papai Noel dos Correios no interior de SP será lançada na segunda-feira
Estado17h56 - 07 Nov 2025

Campanha Papai Noel dos Correios no interior de SP será lançada na segunda-feira

Defesa Civil do Estado alerta para tempestades com ventos de até 115 km/h
Estado07h21 - 07 Nov 2025

Defesa Civil do Estado alerta para tempestades com ventos de até 115 km/h

Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo
Brasil17h04 - 06 Nov 2025

Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo

SP aplica nesta quinta (6) e sexta-feira (7) avaliações para estudantes do 1° ano do ensino médio
Provão Paulista: 15h37 - 06 Nov 2025

SP aplica nesta quinta (6) e sexta-feira (7) avaliações para estudantes do 1° ano do ensino médio

Últimas Notícias