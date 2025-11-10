Quatro pessoas morrem após carro despencar de viaduto no Rodoanel

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite de domingo (9) deixou quatro pessoas mortas e duas feridas no trecho sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021), em São Bernardo do Campo. As vítimas retornavam da Praia Grande, onde foram passar o final de semana.

De acordo com informações da Artesp, o acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 76, sentido externo da rodovia. O veículo Ford Fiesta trafegava pela faixa da esquerda quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma barreira de concreto. Em seguida, o carro caiu de um viaduto e capotou sobre a pista.

Logo após o tombamento, um VW Up que vinha logo atrás tentou desviar, mas acabou atropelando uma das vítimas que havia sido arremessada para a pista. O corpo foi arrastado por cerca de 10 metros.

As equipes de resgate constataram quatro mortes no local, todas ocupantes do Fiesta, além de duas vítimas feridas — uma em estado moderado e outra com ferimentos leves. A condutora do VW Up foi levada ao distrito policial para prestar depoimento.

Leia Também