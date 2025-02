Quatro pessoas morrem afogadas no litoral paulista durante o final de semana

Compartilhar no facebook

No final de semana entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2025, quatro pessoas perderam a vida por afogamento em diferentes praias do litoral paulista. As ocorrências foram registradas em Bertioga, Ubatuba e Ilhabela.

Na tarde de sábado (15), um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado desacordado na faixa de areia da Praia de Guaratuba, em Bertioga. Ele foi socorrido por banhistas e recebeu atendimento da equipe médica local, mas não resistiu e teve o óbito confirmado no hospital de Bertioga às 13h06.

Já no domingo (16), um idoso de cerca de 70 anos morreu afogado na Praia da Enseada, em Ubatuba. Segundo relatos, ele nadava quando repentinamente afundou. Banhistas retiraram a vítima da água e iniciaram os primeiros socorros, mas as equipes de resgate, ao chegarem, constataram o óbito no local.

Também no domingo, em Ilhabela, o menino Danilo Rodrigues de Souza, de 12 anos, desapareceu na Praia Grande. Inicialmente, sua família acreditava que ele poderia ter ido para a casa do avô, mas buscas subsequentes localizaram o corpo submerso. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Mário Covas, onde o óbito foi confirmado.

Ainda no mesmo dia, Everton, de 38 anos, morreu afogado na Ilha do Prumirim, em Ubatuba. Ele foi atingido por uma onda ao tentar atravessar de uma pedra para outra e acabou sendo levado pelo mar. Após cerca de duas horas de buscas, seu corpo foi encontrado em estado de rigidez cadavérica e levado para a Praia de Prumirim para aguardar os procedimentos das autoridades.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias das mortes. As equipes de resgate alertam sobre os perigos do mar e reforçam a importância de medidas de segurança para evitar novas tragédias.

