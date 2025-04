Quarta parcela do IPVA 2025 dos veículos com placas finais 6, 7 e 8 vencem em 22 de abril

Fazenda divulga tabela de referência para IPVA 2025. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

A quarta parcela do IPVA 2025 dos veículos paulistas com final de placa 6 vence no domingo, dia 20. Já os veículos com placa final 7, por sua vez, vencem no dia 21. Por tratar-se de fim de semana e feriado prolongado, o pagamento de ambas poderá ser efetuado na terça-feira, 22 de abril, assim como o pagamento do IPVA dos veículos com placa final 8. Os proprietários devem ficar atentos à data-limite a fim de evitar juros e multas ou a quebra do parcelamento.

O calendário segue até o dia 24/4 com o vencimento da quarta parcela aos proprietários de veículos com placa final 0 (veja abaixo a relação completa de vencimentos por placas). A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou diretamente no portal da Sefaz-SP, clicando aqui.

Caminhões

Os caminhões possuem prazos diferenciados: o pagamento integral foi realizado em janeiro, com desconto de 3%, e a possibilidade de optar pelo parcelamento se encerrou no mês passado. Neste caso, os proprietários podem ainda realizar o pagamento em cota única sem desconto até 22 de abril.

Leia Também