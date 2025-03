ProvÃ£o Paulista libera 10 mil vagas para o segundo semestre

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início nesta segunda-feira (31) a uma nova etapa de seleção do Provão Paulista. São mais de 10 mil vagas para os cursos superiores que terão início no segundo semestre nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). Essas vagas são destinadas a estudantes da rede pública que se formaram na 3ª série do Ensino Médio no ano passado e foram classificadas na avaliação do Governo do Estado que garante o acesso direto ao ensino superior.

Das 10 mil vagas, 7.458 delas são destinadas a estudantes da rede estadual de ensino, as demais são destinadas a alunos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Dos aprovados no Provão Paulista, 64 mil alunos da rede estadual estão aptos à seleção para turmas de 96 cursos diferentes das Fatecs — como agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão comercial, gestão hospitalar, jogos digitais, logística — e aos três eixos da Univesp: licenciaturas (letras, matemática ou pedagogia), computação (tecnologia da informação, ciência de dados ou engenharia da computação) e negócios e produção (processos gerenciais, administração ou engenharia de produção).

“A Secretaria de Educação abre, nesta segunda-feira, dia 31 de março, um novo processo de escolha dos cursos do Provão Paulista. Essa nova etapa é muito importante e destinada aos estudantes que foram classificados na avaliação que garantem o ingresso direto das faculdades e universidades paulistas e que ainda não estão matriculados. Esses estudantes agora têm a oportunidade de ingressar no ensino superior em cursos das Fatecs ou Univesp. O processo está zerado, ou seja, o aluno deve logar no portal do Provão e optar por cursos que ele mais se identifica, com a possibilidade de escolher um curso próximo da sua residência”, afirma o secretário executivo da Educação, Vinicius Neiva.

Nesta etapa, os estudantes podem registrar a opção de até quatro cursos de preferência para as Fatecs e quatro opções para a Univesp.

Para dar início à escolha, os alunos que concluíram a 3ª série do Ensino Médio nas redes estaduais e municipais de SP deverão acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos que concluirem em outras redes do país deverão fornecer nome e CPF.

O calendário do Provão Paulista para turmas do segundo semestre está organizado da seguinte maneira:

Registro das opções de cursos de preferência: de 31 de março a 11 de abril de 2025

Divulgação da primeira chamada para matrículas: 17 de abril de 2025

Matrículas da primeira chamada: 22 e 23 de abril de 2025

Divulgação da segunda chamada para matrículas: 28 de abril de 2025

Matrículas da segunda chamada: 29 e 30 de abril de 2025

Divulgação da terceira chamada para matrículas: 7 de maio de 2025

Matrículas da terceira chamada: 8 e 9 de maio de 2025

Divulgação da quarta chamada para matrículas: 14 de maio de 2025

Matrículas da quarta chamada: 15 e 16 de maio de 2025

Nas Fatecs, o início das aulas está previsto para 7 de agosto e na Univesp, no dia 28 de julho de 2025. As aulas nas Fatecs são presenciais e, na Univesp, online, mas os alunos devem estar matriculados em polos próximos de sua cidade de residência.

Confira abaixo a lista de cursos disponíveis.

Nas Fatecs:

Agroindústria Agronegócio Alimentos Análise de Processos Agroindustriais Análise e Desenvolvimento de Sistemas Automação Industrial Banco de Dados Big Data no Agronegócio Big Data para Indústria Big Data para Negócios Biocombustíveis Ciência de Dados Ciência de Dados para Negócios Comércio Exterior Construção Civil - Edifícios Construção de Edifícios Construção Naval Controle de Obras Cosméticos Defesa Cibernética Desenvolvimento de Software Multiplataforma Design de Mídias Digitais Design de Moda Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização Design Gráfico Eletrônica Automotiva Eletrônica Industrial Estradas Fabricação Mecânica Geoprocessamento Gestão Ambiental Gestão Comercial Gestão da Produção Industrial Gestão da Qualidade Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa Gestão da Tecnologia da Informação Gestão de Comércio Eletrônico Gestão de Empreendimentos Gastronômicos Gestão de Energia e Eficiência Energética Gestão de Eventos Gestão de Logística Integrada Gestão de Negócios e Inovação Gestão de Negócios e Pessoas Gestão de Recursos Humanos Gestão de Serviços Gestão de Turismo Gestão Desportiva e de Lazer Gestão Empresarial Gestão Financeira Gestão Hospitalar Gestão Portuária Hidráulica e Saneamento Ambiental Informática para Negócios Instalações Elétricas Inteligência Artificial Jogos Digitais Logística Logística Aeroportuária Manufatura Avançada Manutenção de Aeronaves Manutenção Industrial Marketing Materiais Mecânica - Processos de Soldagem Mecânica Automobilística Mecânica de Precisão Mecanização em Agricultura de Precisão Mecatrônica Industrial Meio Ambiente e Recursos Hídricos Microeletrônica Paisagismo e Jardinagem Polímeros Processos Metalúrgicos Processos Químicos Produção Agropecuária Produção Cultural Produção Fonográfica Produção Industrial Produção Têxtil Projetos de Estruturas Aeronáuticas Projetos Mecânicos Radiologia Redes de Computadores Refrigeração e Climatização Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado Secretariado Secretariado e Assessoria Internacional Segurança da Informação Silvicultura Sistemas Biomédicos Sistemas Embarcados Sistemas Inteligentes Sistemas Navais Sistemas para Internet Soldagem Transporte Terrestre

Na Univesp:

Eixo de Licenciaturas (Letras, Matemática ou Pedagogia);

Eixo de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação); e

Eixo Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração ou Engenharia de Produção).

No caso da universidade virtual, o estudante precisa se cadastrar, no portal do Provão, o eixo de preferência. Por exemplo: se o estudante deseja cursar Letras, é preciso que ele opte pelo eixo de Licenciaturas e, na fase de matrículas, ele informe à universidade a opção pela graduação em Letras. É possível, ainda, que o estudante escolha o mesmo eixo, em três campos diferentes.

Provão Paulista

Implantado de forma iniciada pelo Governo do Estado em 2023, o Provão Paulista Seriado é uma porta de entrada de estudantes do Ensino Médio no curso superior, nas instituições paulistas parceiras da Seduc-SP, na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual Paulista (Unesp), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Em duas edições, mais de 30 mil vagas foram abertas nas universidades e faculdades paulistas para alunos que cursaram o Ensino Médio na rede pública paulista e de todo o país.

Prova Paulista X Prova Paulista

Entre os dias 31 de março e 9 de abril, a Secretaria da Educação aplica-se aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio a Prova Paulista, a avaliação bimestral da Educação. Nela, os estudantes têm a oportunidade de testar seus conhecimentos e seus professores, uma visão mais apurada sobre possíveis facilidades e dificuldades na leitura e compreensão das questões.

Apesar do nome semelhante, a Prova Paulista tem caráter diagnóstico. Já o Provão Paulista, que dá acesso ao ensino superior, é aplicado em dois dias no final do ano letivo e voltado apenas para estudantes das três séries do Ensino Médio.

