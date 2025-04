Provão Paulista divulga segunda lista de acordos nas Fatecs e Univesp

Com alto índice de empregabilidade, Fatecs contam com cursos em diferentes áreas do conhecimento | Foto: Roberto Sungi Com alto índice de empregabilidade, Fatecs contam com cursos em diferentes áreas do conhecimento ‌ ‌ - Crédito: Foto: Roberto Sungi

Já está disponível a segunda lista de convocação do Provão Paulista Seriado para ingresso no segundo semestre de 2025 em cursos superiores gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). O participante do exame que concluiu o Ensino Médio na rede pública em 2024 pode consultar sua classificação e outros detalhes no site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br .

No caso das Fatecs, o candidato convocado deverá, obrigatoriamente, efetuar a matrícula entre terça (29) e quarta-feira (30), por meio de um sistema remoto . Para a exigência de matrícula na Fatec Guaratinguetá, os candidatos convocados precisam acessar o site da unidade . Os detalhes sobre o procedimento e a documentação relevante podem ser consultados na portaria . Após o prazo, o jovem perderá o direito à vaga, que será liberado para a terceira chamada, no dia 7 de maio.

As Fatecs disponibilizam nesta etapa do Provão Paulista 7.470 vagas, em 96 formações diferentes, de diversas áreas do conhecimento, em todas as regiões do Estado. Com foco no mercado de trabalho, os cursos são estrategicamente direcionados para atender a vocação econômica de cada localidade, em setores como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante. Conheça os cursos

Univesp

São oferecidas 2.613 vagas distribuídas por nove cursos, em três eixos: Licenciaturas (Letras, Matemática ou Pedagogia), Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia da Computação) e Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração ou Engenharia de Produção). As instruções para matrícula estão disponíveis na internet .

Vestibular das Fatecs

Apesar de facilitar o ingresso em um curso superior gratuito, o Provão Paulista não exclui a possibilidade de os estudantes interessados também participarem do Vestibular das Fatecs, aumentando as chances de conseguir uma vaga no Ensino Superior. As inscrições para o segundo semestre de 2025 já estão abertas e devem ser feitas pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br . O prazo termina no dia 6 de junho, às 15 horas.

Calendário:



– Divulgação da segunda chamada: 28 de abril

– Matrículas da segunda chamada : 29 e 30 de abril

– Divulgação da terceira chamada para matrículas: 7 de maio

– Matrículas da terceira chamada: 8 e 9 de maio

– Divulgação da quarta chamada para matrículas: 14 de maio

– Matrículas da quarta chamada: 15 e 16 de maio

– Início das aulas na Univesp: 28 de julho

– Início das aulas nas Fatecs: 7 de agosto

