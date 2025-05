Professores e servidores de Etecs e Fatecs recebem bonificação nesta sexta-feira

Bonificação leva em conta metas alcançadas, taxas de decisão de curso e rendimento escolar, entre outros fatores - Crédito: Roberto Sungi

O Governo do Estado de São Paulo autorizou o pagamento de mais de R$ 153 milhões em Bonificação por Resultados (BR) para professores e servidores administrativos do Centro Paula Souza (CPS), como forma de reconhecimento pelo desempenho em 2024. Os valores serão depositados a partir desta sexta-feira (23).

Ao todo, cerca de 19,3 mil profissionais serão contemplados, incluindo 14,5 mil docentes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de 4,7 mil servidores administrativos.

A bonificação é calculada com base em um percentual mensal de 8,34% e no Índice Agregado de Cumprimento de Metas (IACM) de cada unidade, levando em conta também a frequência dos servidores.

“A Bonificação por Resultados representa o reconhecimento do esforço coletivo de milhares de profissionais que se dedicam diariamente à transformação da educação no nosso Estado. Seguiremos com uma gestão que valoriza pessoas e constrói resultados com integridade”, destaca o diretor-superintendente do CPS, Clóvis Dias.

Para o vice-diretor-superintendente, Maycon Geres, o pagamento reflete um ciclo de compromisso, entrega e valorização.

“Ao garantir o pagamento ainda em maio, reforçamos que o CPS é feito por pessoas que sonham, executam e superam. A excelência se constrói com propósito, transparência e gente que faz”, afirma.

Critérios de avaliação

Nas Etecs e Fatecs, os indicadores utilizados para definir a bonificação incluíram taxas de conclusão de curso, índices de diplomação técnica e participação na Escola de Inovadores. No caso das Etecs, também foram considerados os resultados no Provão Paulista Seriado. Já para as Fatecs, somaram-se fatores como o reconhecimento de cursos pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e o desempenho acadêmico dos estudantes.

Para os servidores da Administração Central, o cálculo levou em conta a formação inicial, a educação continuada, o número de certificados de capacitação emitidos, o desempenho médio das unidades em 2024, além da criação e atualização de cursos alinhados ao mercado de trabalho.

Mais informações estão disponíveis no site da Comissão Setorial da Bonificação por Resultados: cps.sp.gov.br/bonificacao-de-resultados

