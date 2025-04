Procon-SP vai criar grupo de trabalho sobre o mercado de veículos usados

Compartilhar no facebook

Grupo vai discutir formas de aprimorar o atendimento aos clientes e equilibrar as relações de consumo - Crédito: Freepik

O Procon-SP vai criar um grupo de trabalho com representantes do setor de veículos usados, para discutir formas de aprimorar o atendimento aos clientes e equilibrar as relações de consumo entre consumidores e lojistas.

O anúncio foi feito pelo diretor Executivo da Fundação Procon-SP Luiz Orsatti Filho, durante o 2º Summit Automotive 2025, evento organizado pelo Sindiauto e Alvesp – entidades representativas do setor de veículos usados.

A exemplo de outros grupos ligados ao varejo e supermercados, a prática de aprimorar as ações de orientação, discutir critérios e procedimentos, além de abordar os entendimentos da fiscalização, tem sido a melhor forma de os setores verificados pelo Procon-SP melhorarem o atendimento aos seus consumidores, reduzindo danos e permitindo construir relações de confiança.

“Nossa expectativa é contribuir para a melhoria no atendimento em um dos setores mais expressivos da economia, que é o de veículos usados. Acreditamos que um amplo esforço de disseminação de informações e um trabalho de orientação direta para os lojistas, são a melhor forma de equilibrar as relações de consumo e fortalecer o setor em todo o estado de São Paulo”, avalia Luiz Orsatti.

Durante o evento, foram apresentados dados como os principais temas reclamados pelos consumidores em relação ao comércio de veículos usados, que são: vícios (produtos com defeito); garantias (legal e contratual); caducidade e direito de arrependimento - neste último caso, uma situação cada vez mais relevante por causa do crescimento do comércio eletrônico, também de automóveis.

