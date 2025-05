Procon-SP realiza palestra gratuita sobre “Relações de Consumo na Era Digital”

Crédito: Procon/MT

Especialistas da área de Educação e Pesquisa da Fundação Procon-SP oferecem, gratuitamente, orientações sobre “Relações de Consumo na Era Digital”, nesta sexta-feira, 30, das 14h às 16h, por meio da plataforma Microsoft Teams.

A palestra é aberta ao público em geral, com inscrições gratuitas disponíveis no site oficial do Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/palestras/

Objetivo do evento

Com o crescente uso da tecnologia nas relações de consumo, o Procon-SP busca orientar consumidores sobre os desafios e direitos no ambiente digital. A palestra abrange as estratégias de captura e utilização pelas empresas dos nossos hábitos de consumo, bem como dos nossos desejos e interesses de forma geral, a partir da observação sistemática do nosso comportamento na internet.

Trata também das publicidades dirigidas ao perfil de cada usuário, da indução ao consumo, das ameaças cibernéticas e de como evitá-las, além das legislações de que dispomos no país para amparar o consumidor, regular e equilibrar as relações de consumo, com foco nas transações digitais.

Serviço

* Evento: Palestra “Relações e Consumo na Era Digital”

* Data: 30 de maio de 2025

* Horário: 14 h às 16 h

* Modalidade: Online (Microsoft Teams)

* Inscrições: Gratuitas pelo site oficial do Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/palestras/

* A palestra também será transmitida pelos canais institucionais: YouTube (@TVProconSP) e Instagram (@proconsp).

