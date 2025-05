Procon realiza pesquisa de preço de perfumes e buquê de rosas vermelhas

Compartilhar no facebook

Pesquisa de flores envolveu buquês de rosas simples vermelhas, contendo seis e 12 unidades - Crédito: Procon/MT

Pesquisa de preços de perfumes e flores - itens que figuram como opções de presentes mais procurados pelos consumidores para o Dia das Mães -, realizada pelo Procon-SP, encontrou este ano diferenças significativas entre os mesmos itens, o que evidencia a importância da pesquisa prévia. O levantamento foi efetuado de forma online nos principais sites que comercializam perfumes femininos e buquês de rosas.

Perfume

A coleta foi realizada nos dias 16 e 17 de abril em seis sites e foram comparadas 18 marcas de perfumes em comum: Beleza na Web, Época Cosméticos, Lojas Renner, Sephora, Riachuelo e C&A.

A maior diferença encontrada foi de 67,14% no perfume Nina Rose – Eau de Toilette, com 30ml do fabricante Nina Ricci, que custava R$ 349,99 em um estabelecimento e, em outro, estava anunciado por R$ 209,40.

Flores

A pesquisa de flores envolveu buquês de rosas simples vermelhas, contendo seis e 12 unidades, cultivadas nacionalmente ou importadas da Colômbia. O levantamento foi realizado no dia 23/4 em cinco sites, tendo como base um endereço de IP na região central da Capital.

A maior diferença encontrada foi de 103,10% no buquê simples de rosas vermelhas nacionais com 12 unidades. Em um estabelecimento seu preço era R$ 202,90 e em outro, R$ 99,90.

