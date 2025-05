Procon quer ouvir os consumidores sobre compra de medicamentos e uso de dados pessoais

O formulário, com 20 perguntas, está disponível no site oficial do Procon-SP até o dia 02 de junho e pode ser acessado por qualquer pessoa.

Participe da enquete aqui



O objetivo é reunir informações que servirão de base para estudos técnicos, ações educativas e orientações futuras sobre dois temas centrais: o direito do consumidor na compra de medicamentos e o uso responsável de dados pessoais.



Medicamentos: você conhece seus direitos?



A pesquisa aborda temas como:

• Frequência e canais de compra de medicamentos (loja física ou online);

• Influência da publicidade e risco de automedicação;

• Conhecimento sobre o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) da ANVISA;

• Consulta prévia à tabela da CMED.



O Procon-SP destaca que muitos consumidores ainda desconhecem que os medicamentos têm preço teto regulado por lei e que o PMC pode ser consultado antes da compra, permitindo economias significativas e evitando abusos.



Dados pessoais em troca de descontos: até onde vai o seu consentimento?



A prática de informar CPF, telefone e e-mail em farmácias é comum, geralmente vinculada à concessão de descontos. No entanto, poucos consumidores compreendem como essas informações são armazenadas, processadas e eventualmente compartilhadas por redes de drogarias e empresas farmacêuticas.



Em tempos de crescente preocupação com a proteção de dados e privacidade digital, o Procon-SP quer saber:

• Você entende o que acontece com seus dados depois de fornecê-los?

• Já foi informado sobre o uso desses dados?

• A política de privacidade foi clara no momento da compra?



Por que participar?



“O consumidor tem papel fundamental na construção de políticas públicas mais justas e transparentes. Saber como ele se comporta, que dúvidas tem e como se informa é essencial para que possamos oferecer melhores orientações e defender seus direitos de forma eficaz”, afirma o Procon-SP.

A iniciativa também está alinhada com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com ações de educação digital, visando empoderar o cidadão diante das novas dinâmicas de consumo e do avanço das tecnologias de informação.

