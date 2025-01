Primeiros alunos de SP do intercâmbio Prontos pro Mundo embarcam para o Reino Unido

Compartilhar no facebook

Estudante Rhaiane Braga Santiago, 16 anos de idade. Foto: Pablo Jacob/Governo de SP - Crédito: Foto: Marcelo S. Camargo/Governo SP

Os primeiros 38 estudantes do programa Prontos pro Mundo embarcaram nesta quinta-feira (09) para o Reino Unido. O programa inédito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) oferece intercâmbio em países de língua inglesa a alunos da rede estadual. A aluna Rhaiane Braga Santiago, de 16 anos, estava no grupo que viajou.

“Desde criança eu falava para minha mãe que o meu sonho era estudar fora. O Prontos pro Mundo significa um sonho realizado para mim”, conta a estudante.

A jovem de Bilac, interior de São Paulo, passará os próximos três meses em Weymouth e já conheceu o casal que irá recebê-la quando chegar.

“Me esforcei demais depois que fiquei sabendo que tinha essa oportunidade. É um programa muito bom e vai abrir muitas portas para vários alunos, como já está abrindo para a gente”, disse a aluna acompanhada pela mãe no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Emocionada, a aluna Athany Wendly, 16 anos, não conteve a emoção na hora da partida. Mãe, pai, avó, avô, tio e irmão estavam presentes em seu embarque.

“É muito bom esse apoio da minha família. O meu sonho sempre foi conhecer novas culturas e novos países”, afirma. A jovem é a única aluna de Dolcinópolis, também interior do estado, que conseguiu uma vaga no Prontos pro Mundo.

Até o final do segundo semestre deste ano, o programa Prontos pro Mundo enviará 1.000 estudantes para países de língua inglesa, como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Durante o intercâmbio, com duração de três meses, os alunos ficarão hospedados em casas de família, com objetivo de vivenciar e ampliar conhecimentos sobre a cultura local.

Na próxima semana, mais 58 alunos embarcarão para o Reino Unido. Os embarques para a Nova Zelândia, Canadá e Austrália acontecem entre janeiro e abril. Em breve, a Educação divulgará a lista dos 500 selecionados para o intercâmbio do segundo semestre.

