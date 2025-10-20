Primeiro simulado da FUVEST antecipa mudanças na prova

estudante vestibular - Crédito: divulgação

Com o objetivo de contribuir para a preparação dos candidatos ao Vestibular 2026, a FUVEST realizou neste domingo, 19 de outubro, o simulado da 1ª Fase, em formato presencial, nos campi da Universidade de São Paulo do interior do Estado (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos) e no campus da Cidade Universitária (USP Butantã) e USP Leste, na capital paulista.

Participaram do simulado 7.926 candidatos. A taxa de abstenção total foi de 12,8%. Lorena foi a cidade com maior taxa de abstenção (20,3%) e Ribeirão Preto com a menor (5,6%). As demais taxas foram de: 6,0%, Piracicaba; 9,0%, Bauru; 10,5%, Pirassununga; 12,4%, São Carlos; e 14,0%, São Paulo.

Como na 1ª Fase do Vestibular da FUVEST, os participantes responderam a 90 questões de múltipla escolha, todas inéditas. Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, a prova refletiu as mudanças no Programa do Vestibular aprovadas no ano passado, com mais interdisciplinaridade, ou seja, questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas, e a exigência de forma mais direta de matérias de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.

Uma das questões, por exemplo, abordou a reflexão do filósofo Blaise Pascal sobre felicidade; outra convidou o participante a pensar sobre a entrada da dança break nos Jogos Olímpicos; e outra ainda, a partir da compreensão de cinco textos, pediu para o candidato assinalar a alternativa que expressava corretamente a relação entre arte, imaginação e sociedade.

Outro destaque foram as quatro questões sobre duas obras da lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2026: Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane, e O Cristo Cigano, de Sophia de Mello Breyner Andresen. Mesmo fora da lista, composta somente por mulheres autoras de língua portuguesa, Machado de Assis também esteve presente na prova em uma questão sobre Quincas Borba.

Calendário do Vestibular FUVEST 2026

Primeira Fase: 23/11/2025

Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025

· Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205

· Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026

Primeira chamada: 23/01/2026

Loraine Calza

