quarta, 17 de setembro de 2025
Previsão do tempo

Primavera vai começar com bastante chuva no estado de SP

17 Set 2025 - 11h57Por Da redação
Mulher caminha com guarda chuva no Centro de Sâo Carlos - Crédito: SCAMulher caminha com guarda chuva no Centro de Sâo Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (17/09) e Quinta-feira (18/09)

Tempo estável no estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem chuva no interior paulista. Na região leste, maior concentração de nuvens, com previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos do oceano para o continente. As temperaturas continuam baixas entre a noite ao amanhecer e altas durante a tarde.

Sexta-feira (19/09) e Sábado (20/09)

A condição de tempo no estado de São Paulo permanece com céu claro a parcialmente nublado, porém com pancadas de chuva ocorrendo de forma pontual em algumas regiões do estado, durante a tarde. As temperaturas são elevadas e estão previstas muito calor durante esses dias.

Domingo (21/09) e Segunda-feira (22/09)

O domingo começa com céu claro com poucas nuvens. No entanto, à aproximação de uma nova frente do estado de São Paulo, gera áreas de instabilidade com chuvas e trovoadas isoladas, em algumas regiões paulistas no decorrer da tarde. Na segunda-feira (início da estação da primavera, às 15h19min) este sistema chega ao estado, mantendo o Tempo instável, com céu nublado e áreas de chuvas com volumes mais intensos. (Fonte IPMET)

