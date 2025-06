Previsão indica possibilidade de chuva e queda nas temperaturas

Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Segunda-feira (02/06)

O dia começa com céu claro a poucas nuvens, sem chuva, no estado de São Paulo, e com temperaturas amenas, devido à atuação da massa de ar frio em dissipação. No decorrer da noite, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o continente, entre o Paraguai e o Paraná, causará instabilidades no estado de São Paulo, a partir da região oeste, com aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas. Temperaturas em elevação durante o dia.

Terça-feira (03/06)

Área de instabilidade sobre o estado de São Paulo, mantém o céu com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas, acompanhadas por trovoadas. Temperaturas em leve declínio.

Quarta-feira (04/06)

As instabilidades diminuem sobre o estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. (IPMET)

