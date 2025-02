Sexta-feira começou com céu limpo -

Sexta-feira ( 28/02) até Quarta-feira (05/03)

O Tempo segue com cenário típico de verão no estado de São Paulo, com sol entre poucas nuvens e sem chuva no estado no período da manhã. A partir da tarde, retornam as condições para formação de chuvas na forma de pancadas em pontos isolados, com intensidade variando de moderada a forte. Temperaturas continuam elevadas. (IPMET)

