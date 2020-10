Prazo para matrícula na rede pública pelo Poupatempo termina sexta-feira

Por Do portal do Governo de São Paulo

ermina na próxima sexta-feira (30) o prazo para os interessados em ingressar na rede pública de ensino solicitar agendamento nos postos do Poupatempo. Para ser atendido nas 75 unidades do programa, basta realizar o agendamento de data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou em totens de autoatendimento, disponíveis nos postos localizados em estações do Metrô e da CPTM, shopping centers e unidades do Descomplica SP, entre outros.

A ação é uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação e tem como objetivo facilitar a vida do cidadão que pretende se matricular nas escolas públicas de São Paulo. Em 2019, cerca de 600 atendimentos para intenção de matrículas foram realizados nos postos do Poupatempo.

Além das unidades do Poupatempo, o aluno também tem a opção de solicitar o serviço pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). Os pais daqueles que desejam ingressar na rede pública de ensino podem ainda procurar qualquer escola estadual, diretoria de ensino, ou agendar atendimento nos postos do Poupatempo até o dia 30 deste mês.

No dia e horário marcados, basta comparecer à unidade agendada com o RG ou a Certidão de Nascimento e o comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Protocolo

Após o atendimento no Poupatempo, o cidadão receberá um protocolo, com o qual poderá consultar as vagas disponibilizadas no site da Secretaria da Educação. A efetivação da matrícula se dará somente após a entrega dos documentos na escola indicada pela Secretaria da Educação.

Para informações sobre o Poupatempo, acesse www.poupatempo.sp.gov.br. Para mais detalhes sobre a matrícula escolar 2021, consulte o site da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

