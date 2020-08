Praias do litoral paulista ficam lotadas em final de semana de calor

Crédito: Agência Brasil

As praias de Santos, em São Paulo, ficaram lotadas de pessoas que aproveitaram a volta dos dias ensolarados neste final de semana. Após a flexibilização das praias, turistas encheram o litoral e as rodovias de acesso das praias nos dois dias seguidos.

Todas as praias da Baixada Santista liberaram prática de esportes individuais, como caminhada, banho de mar e a única cidade permitindo o uso de guarda-sóis e cadeiras na praia é Peruíbe.

Nos registros feitos no local, é possível ver muitas pessoas não respeitando as medidas de distanciamento social, causando aglomerações e sem fazer o uso obrigatório de máscaras. As recomendações são dos principais órgãos de saúde que estão atuando no combate contra a pandemia do novo coronavírus.

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que passaram mais de 190 mil veículos em direção ao litoral.

Na cidade de Santos, os números do coronavírus, de acordo com boletins divulgados são: 48.911 casos confirmados, 2.452 casos suspeitos, 1.769 mortes confirmadas e 70 mortes sendo investigadas, além de 37.429 pacientes recuperados.

Os casos de aglomerações e pessoas desrespeitando as medidas preventivas se repetiram nas praias de São Vicente, Praia Grande e Mongaguá.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também