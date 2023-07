Policial da ROTA é morto durante patrulhamento no litoral de SP

SIGA O SCA NO

Soldado Patrick morreu baleado - Crédito: Arquivo pessoal

Dois policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram alvo de tiros na noite de quinta-feira (27) no Guarujá, município localizado no litoral sul de São Paulo. Infelizmente, um dos policiais veio a óbito.

A ação ocorreu durante um patrulhamento na comunidade de Vila Zilda, por volta das 23h20, quando os disparos de arma de fogo atingiram o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya e o soldado Patrick Bastos Reis. Imediatamente, ambos os policiais foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento Rodoviária, mas infelizmente o soldado Patrick não resistiu aos ferimentos.

As autoridades reagiram prontamente ao ataque. O secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, afirmou que as forças policiais já estão mobilizadas em uma operação para localizar os responsáveis pelos tiros.

Leia Também