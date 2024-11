Polícia Civil prende motorista de van escolar que transportava drogas na Grande São Paulo

Suspeito pretendia entregar o entorpecente no Brás, na capital. Foto: Secretaria de Segurança Pública/Governo de SP -

Uma van escolar foi apreendida na quarta-feira (13) pela Polícia Civil. O motorista estava usando o veículo para transportar mais de 300 quilos de maconha. Ele foi interceptado e preso em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

A equipe recebeu informações de que um caminhão havia chegado à cidade com a droga e que criminosos fariam o transbordo da carga para uma van escolar, que supostamente seguiria para São Bernardo do Campo.

Com essas informações, os agentes traçaram a possível rota que o suspeito usaria e se posicionaram para interceptar o veículo. Ao identificar a van, os investigadores realizaram a abordagem e, durante a vistoria, apreenderam 485 tijolos de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pretendia entregar o entorpecente no Brás, na região central da capital paulista, a outros envolvidos no esquema. O motorista foi detido no local e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

