Polícia apreende 10 fuzis de guerra e mais de 1,5 tonelada de cocaína na região

Grupo com armamento pesado era investigado há um ano pela 4ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat). Foto: SSP -

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, apreendeu dez fuzis de guerra e mais de 1,5 tonelada de cocaína pura durante uma investigação contra uma organização criminosa envolvida em ataques a carros-fortes e transportadoras de valores.

O grupo era investigado há um ano pela 4ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat). Em junho, os policiais descobriram um endereço em Cordeirópolis que serviria para esconder armas e drogas para a organização criminosa. Na época, os agentes estiveram no endereço, mas o bando havia abandonado o local.

No decorrer das investigações, os policiais identificaram que a quadrilha mudou a rotina para evitar a localização do bando. No entanto, com o monitoramento de um dos investigados, os agentes chegaram até um sítio na cidade de Aguaí, a 200 quilômetros da capital paulista.

“O trabalho está dentro da nossa estratégia de combate ao crime organizado de inviabilizar a cadeia logística do crime organizado. Além da asfixia financeira, retira o poder de fogo dessas organizações, representando um impacto significativo para os criminosos”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

No domingo (6), o Deic montou uma operação policial e cercou o sítio. No endereço, três criminosos foram presos. Em um caminhão, havia um arsenal com dez fuzis um tipo AR 10, 6 FAL calibre 7.62, um AK calibre 7,62 e dois SIG .30. Além disso, os policiais acharam 325 munições de diversos calibres e 53 carregadores. No sítio, o trio também guardava cerca de 1,5 tonelada de cocaína pura. No exterior, a droga chega a valer R$ 120 milhões.

Ainda de acordo com o Deic, a quadrilha era responsável por comercializar armas e drogas por diferentes regiões do estado a criminosos especializados em roubos a carros-fortes.

Os envolvidos, de 27, 31 e 42 anos, foram encaminhados à sede do departamento, na capital paulista, onde permaneceram presos em flagrante. O caso foi registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação para o tráfico na 4ª Disccpat.

