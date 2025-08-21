PM fecha fábrica clandestina de armas e apreende 40 fuzis no interior de SP

Foram apreendidos 40 fuzis modelo AR-15, já em fase de finalização - Crédito: divulgação

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Federal fechou uma fábrica clandestina de armas e prendeu dois homens nesta quinta-feira (21) no interior de São Paulo.

A Polícia Militar e agentes do 10º Batalhão de Ações Especiais (Baep) chegaram aos criminosos após trabalho de inteligência. Eles foram abordados no bairro Novo Mundo, em Americana. Nos dois carros que eles usavam os policiais encontraram diversas peças de armamento. A dupla confessou que trabalhava na fabricação de armas e indicou o galpão onde elas eram armazenadas. Foram apreendidos 40 fuzis modelo AR-15, já em fase de finalização.

Os criminosos também indicaram um endereço em Santa Bárbara D’Oeste, onde foram encontradas máquinas, ferramentas e moldes usados na fabricação das armas.

A Polícia Federal foi acionada, realizou a perícia nos locais e encaminhou a dupla à Delegacia da PF em Campinas. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

As investigações apontaram que as armas eram destinadas a facções criminosas de SP e do Rio de Janeiro.

