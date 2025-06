PM e Google firmam parceria para bloquear celulares roubados diretamente nas ocorrências

Medida de apoio imediato à vítima não substitui a necessidade de se registrar o Boletim de Ocorrência - Crédito: Agencia SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo firmou uma parceria inédita com o Google para reforçar o combate aos crimes de roubos e furtos de celulares. A nova funcionalidade, anunciada nesta terça-feira (10) durante um evento para desenvolvedores na capital paulista, permitirá que os próprios policiais bloqueiem remotamente aparelhos subtraídos diretamente dos Terminais Portáteis de Dados (TPDs) usados nas viaturas.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PM, o recurso será acionado somente com a autorização da vítima, que deverá fornecer os dados necessários para a ativação do serviço. A ferramenta utiliza o Google Localizador e será aplicada exclusivamente em celulares com sistema Android, que representa a maioria dos aparelhos no país.

Além do bloqueio, os policiais poderão, com o consentimento da vítima, acionar funções como localização em tempo real, toque sonoro para facilitar a identificação do aparelho ou até mesmo apagar todos os dados remotamente, caso seja necessário. Todas essas ações deverão ser devidamente registradas pelos agentes.

“O avanço da segurança pública em São Paulo passa pela integração com a tecnologia e pelo respeito ao cidadão. Essa parceria com o Google representa um passo importante para proteger a população e reduzir a criminalidade”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O treinamento dos policiais para uso da nova funcionalidade nos TPDs já começou nesta semana. Ainda segundo a corporação, o uso do recurso não substitui o registro do boletim de ocorrência, nem a necessidade de informar o número do IMEI do aparelho às autoridades.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e abril deste ano, 24,7 mil celulares foram roubados na capital paulista — uma redução de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024.

