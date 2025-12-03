(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Previsão do tempo

Pancadas de chuva podem atingir São Carlos nesta quarta-feira

03 Dez 2025 - 07h18Por Da redação
Pancadas de chuva são previstas -

Quarta-feira (03/12)


O Tempo continua com nebulosidade variável no estado de São Paulo e com chuvas isoladas, que devem ocorrer principalmente nas faixas norte e leste do estado, devido à presença de um centro de baixa pressão próximo a costa paulista. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (04/12) e Sexta-feira (05/12)


Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, porém ainda há previsão de chuvas isoladas no norte, nordeste e leste do estado. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas em elevação.

