Pancadas de chuva podem atingir São Carlos nesta quarta-feira

Pancadas de chuva são previstas -

Quarta-feira (03/12)



O Tempo continua com nebulosidade variável no estado de São Paulo e com chuvas isoladas, que devem ocorrer principalmente nas faixas norte e leste do estado, devido à presença de um centro de baixa pressão próximo a costa paulista. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (04/12) e Sexta-feira (05/12)



Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, porém ainda há previsão de chuvas isoladas no norte, nordeste e leste do estado. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas em elevação.

