Pai, menina e dois amigos que tentaram salvá-la morrem afogados no litoral de SP

Pescadores encontraram nesta sábado (18) o corpo de Anderson Pires do Nascimento, 41, no Rio Ribeira de Iguape, na região de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Na última quinta-feira (16) ele entrou na água para tentar salvar a filha de 9 anos que se afogava. Além dele e da menina, morreram outros dois amigos de Anderson que entraram no rio para também tentar salvar a criança. Todos eram de Monte Mor e Hortolândia, na região de Campinas.

O grupo que é do interior de São Paulo passava alguns dias de folga no litoral. Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a menina Maria Rita Farias do Nascimento estava brincando na água quando caiu em um buraco e começou a se afogar.

Anderson e os amigos Jair Antunes Rodrigues, de 65 anos, e Alexandre Pereira, de 42, entraram na água, mas acabaram puxados pela correnteza.

Jair e Alexandre chegaram a ser socorridos, mas morreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O corpo da menina foi localizado horas depois na mesma região.

O corpo de Anderson foi encaminhado ao IML de Registro.

