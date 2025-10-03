Outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas finais 7 e 8

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) lembra que já está em vigor o prazo oficial para o licenciamento anual dos veículos de placa com finais 7 e 8, que deve ser realizado até o final de outubro. Em novembro, será a vez dos veículos de placa com final 9, e, dezembro, final zero.

De acordo com dados do Detran-SP, o Estado fechou setembro com 16 milhões de veículos regularizados, um aumento de 3,85% em relação ao mesmo período de 2024, quando 15,4 milhões já haviam feito o procedimento.

Valor e formas de pagamento

A taxa de licenciamento de 2025 é de R$ 167,74, e o pagamento pode ser feito no portal do Detran-SP ou em um dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Para concluir o licenciamento, o proprietário precisa estar em dia com o IPVA e eventuais multas. Após o pagamento, o documento digital pode ser baixado pelo portal do Detran-SP, do Poupatempo, da Senatran, ou ainda pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O condutor pode armazenar o documento no celular ou imprimi-lo em papel sulfite comum.

