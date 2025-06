Onda de frio: veja quando a temperatura volta a subir no estado de SP

Família caminha durante manhã gelada em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A sexta-feira (13) ainda será marcada pelo frio em todo o estado de São Paulo, devido à presença de uma massa de ar frio e seco. Não há previsão de chuva na maior parte do território paulista, com exceção da faixa leste, incluindo o litoral, onde podem ocorrer chuvas fracas e isoladas.

No sábado (14), o tempo segue estável durante o dia, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. No entanto, a aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão trará mudanças a partir do final do sábado e início de domingo. O avanço desse sistema provocará instabilidades, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões oeste e sul do estado. As temperaturas apresentam ligeira elevação.

No domingo (15), a frente fria se desloca rapidamente sobre São Paulo. Pela manhã, o tempo deve permanecer instável, com muita nebulosidade e registro de chuvas com trovoadas isoladas em boa parte do estado. À tarde, as condições começam a melhorar, com o céu passando a parcialmente nublado e sem previsão de novas precipitações. As temperaturas se mantêm estáveis.

A mudança mais significativa está prevista para segunda-feira (16), quando o tempo volta a ficar firme em todo o estado. Segundo o IPMET de Bauru, não há previsão de chuva e as temperaturas devem subir, marcando uma trégua no frio que predominou nos últimos dias.

