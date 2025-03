Segunda-feira (03/03) a Sexta-feira (07/03)





As condições de Tempo permanecem sem mudanças significativas no estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens no período da manhã. À atuação de uma massa de ar mais seco e quente, mantém as temperaturas elevadas e dificulta a formação de nuvens associadas a chuvas. A partir da tarde/noite, algumas pancadas de chuva se formam em pontos isolados, com rápida duração e com intensidade que podem variar de moderada a forte. (IPMET)

