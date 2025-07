Novo salário mínimo paulista começa a valer nesta terça-feira; veja quem tem direito

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Trabalhador da construção civil - Crédito: Agência Brasil

O novo salário mínimo paulista começa a valer nesta terça-feira (1) no estado de São Paulo. O valor passou a ser de R$ 1.804, de acordo com a nova Lei nº 18.153/2025, sancionada no começo de junho.

O novo piso salarial mensal é 18,8% superior ao salário mínimo nacional (R$ 1.518). Desde 2022, o crescimento do piso estadual foi de 40,5% ante uma inflação de 15,1% nos últimos três anos.

É a terceira vez consecutiva que o reajuste para o salário mínimo do estado supera a inflação. Em relação ao piso salarial de 2014 (R$ 1.640), o aumento foi de 10%.

Categorias beneficiadas com o novo piso de R$ 1.804:

Trabalhadores domésticos

Cuidadores de idosos

Serventes

Trabalhadores agropecuários e florestais

Pescadores

Mensageiros e contínuos

Serviços de limpeza, conservação e manutenção de áreas públicas

Auxiliares de escritório

Comerciários, operários da indústria e auxiliares administrativos

Cumins, barboys, garçons e barmen

Lavadeiros, tintureiros

Ascensoristas, motoboys

Trabalhadores de carga, minas, pedreiras

Operadores de máquinas agrícolas, florestais, construção civil, mineração e madeira

Carteiros e classificadores de correspondência

Barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures

Dedetizadores

Vendedores, representantes comerciais

Costureiras, estofadores

Pedreiros, pintores, encanadores, soldadores

Chapeadores, montadores de estruturas metálicas

Vidreiros, ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores

Curtidores, joalheiros, ourives

Operadores de máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores

Telefonistas, operadores de telemarketing

Atendentes e comissários de transportes

Técnicos e supervisores industriais, de transporte, comunicação e vendas

Trabalhadores de redes de energia e telecomunicações

Trabalhadores de higiene, saúde, turismo e hospedagem

Operadores de equipamentos de som, rádio, TV e cinema

Leia Também