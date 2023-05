Novos radares entram em operação na rodovia Washington Luís na próxima quarta-feira

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Treze novos radares entrarão em operação a partir de quarta-feira (24) em seis rodovias administradas pela Eixo SP. A autorização de funcionamento ocorre após homologação dos equipamentos realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas.

A maior parte dos aparelhos que entrarão em funcionamento estão instalados na SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre o km 161+300, em Cordeirópolis, e o km 180+350, em Rio Claro. Neste trecho, serão cinco novos radares em operação (veja relação abaixo). Outras três rodovias terão dois equipamentos em funcionamento em cada uma.

Na SP 304 – Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, os radares estão no km 169+320 e km 170+200. Na SP 225 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, os aparelhos estão no km 180+050 e no km 181+700, no trecho urbano de Jaú. E na SP 261 – Rodovia César Augusto Sgavioli, em Pederneiras, os equipamentos estão instalados no km 151+600 e no km 152+100.

Por fim, entrarão em operação na próxima quarta-feira os radares que estão instalados na SP 191 - Rodovia Irineu Penteado, no km 82+620, próximo a Ipeúna, e na SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, no km 437, próximo ao trevo de acesso ao município de Indiana. Outros equipamentos estão aguardando homologação do DER e o início de operação deve ser anunciado em breve.

Segundo a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, a instalação e a operação dos equipamentos atendem a uma determinação do contrato de concessão, além de ser uma importante ferramenta para garantir a segurança do usuário por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia.

Localização dos novos radares

SP 191 – km 082+620 (pista sentido leste e oeste) – Ipeúna

SP 225 – km 180+050 (pista sentido oeste) – Jaú

SP 225 – km 181+700 (pista sentido oeste) – Jaú

SP 261 – km 151+600 (pista sentido norte e sul) – Pederneiras

SP 261 – km 152+100 (pista sentido norte e sul) – Pederneiras

SP 304 – km 169+320 (pista sentido leste) – Piracicaba

SP 304 – km 170+200 (pista sentido leste) – Piracicaba

SP 310 – km 161+300 (pista sentido sul) – Cordeirópolis

SP 310 – km 161+750 (pista sentido norte) – Cordeirópolis

SP 310 – km 164+600 (pista sentido sul) – Santa Gertrudes

SP 310 – km 176+400 (pista sentido sul) – Rio Claro

SP 310 – km 180+350 (pista sentido norte) – Rio Claro

SP 425 – km 437+000 (pista sentido norte) – Indiana

