Nova onda de frio atinge o estado de São Paulo; veja quando

Moradores durante chuva no Centro - Crédito: SCA

Sexta-feira (06/06) e Sábado (07/06)



Frente fria afastou-se para o Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, o Tempo permanece com nebulosidade variável e com previsão de chuvas isoladas. No sábado, as chuvas estarão acompanhadas com trovoadas principalmente no sul/sudeste do estado de São Paulo, devido a formação de um sistema de baixa pressão sobre o continente. Temperaturas estáveis.

Domingo (08/06) e Segunda-feira (09/06)



Sistema de baixa pressão atua sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo instável, com céu nublado e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas. Temperaturas entrarão em declínio. (IPMET)

