Nova onda de calor se aproxima; veja quando vai começar

Uma nova onda de calor está prevista para atingir o Brasil a partir desta sexta-feira (28), trazendo temperaturas superiores a 40ºC e a possibilidade de novos recordes em diversas capitais. O fenômeno deve se prolongar até o dia 6 de março, conforme previsão do Climatempo.

Essa será a quinta onda de calor registrada no país em 2025, impactando principalmente a região Centro-Sul. Três dessas ondas afetaram exclusivamente o Sul, enquanto outra atingiu o Sudeste e o Centro-Oeste.

Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, além de partes de Goiás e Mato Grosso do Sul, podem registrar temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média para março. No Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, o aumento previsto varia entre 3ºC e 5ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que fevereiro se encerra como um dos meses mais quentes já registrados na região metropolitana de São Paulo desde o início das medições em 1943. As projeções indicam que março deve manter esse padrão de calor intenso.

Diante das altas temperaturas, é fundamental redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico. Crianças e idosos demandam atenção especial. O uso de roupas leves e protetor solar é indispensável, principalmente para aqueles que pretendem aproveitar o Carnaval ao ar livre durante o dia.

Com informações do Climatempo

