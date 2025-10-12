Nova frente fria vai trazer muita chuva ao estado de SP

Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Domingo (12/10)

O dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva em grande parte das regiões do estado de São Paulo. Contudo, a formação de uma nova frente fria associada ao sistema de baixa pressão, deverá chegar ao estado paulista no decorrer da tarde/noite de domingo, causando aumento da nebulosidade, chuvas, trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais.



Segunda-feira (13/10)

Frente fria avança pelo estado, mantendo uma condição de instabilidade, com muita nebulosidade, chuvas, trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais. Há previsões de volumes de chuva mais expressivos em algumas regiões do estado. Temperaturas em queda na segunda-feira.

Terça-feira (14/10)

A frente fria avança para o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas o Tempo permanece nublado e com chuvas isoladas nas faixas norte, central e leste do estado. Nas outras regiões céu parcialmente nublado e sem previsão para chuva. Temperaturas em elevação gradual. Fonte IPMET

