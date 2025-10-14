(16) 99963-6036
Nova frente fria vai trazer bastante chuva e provocar queda nas temperaturas

Sexta-feira começou com muita chuva - Crédito: SCASexta-feira começou com muita chuva - Crédito: SCA

Na próximo sábado (18), uma nova frente fria avança pelo estado de São Paulo, provocando mudanças significativas no tempo. A chegada do sistema frontal aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas em várias regiões do estado. As pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia variando em intensidade. Há também possibilidade de rajadas de vento e trovoadas isoladas. As temperaturas entram em declínio, especialmente entre o final da tarde e a noite. (IPMET)

 

