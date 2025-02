Crédito: SCA





Domingo (16/02) e Segunda-feira (17/02)

Frente fria se afasta do litoral sudeste do Brasil. No estado de São Paulo, o Tempo segue com pouca nebulosidade e sem chuva no período da manhã. A partir da tarde há previsão de chuvas em pontos isolados do estado, devido ao aquecimento diurno. Temperaturas elevadas.



Terça-feira (18/02)



Uma nova frente fria é esperada no Estado de São Paulo, com chuvas e trovoadas, principalmente no período da tarde. Temperaturas em ligeiro declínio. IPMET

