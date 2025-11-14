(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Nova frente fria se aproxima trazendo chuva ao estado de São Paulo

14 Nov 2025 - 08h15Por Da redação
Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilMulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sexta-feira (14/11) até Domingo (16/11)


A presença de baixas pressões sobre o continente, mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, com maior intensidade no período da tarde. A partir da tarde de domingo, as instabilidades serão intensificadas devido à aproximação de uma nova frente fria. Temperaturas estáveis.

Segunda-feira (17/11)


Frente fria atinge o estado de São Paulo, deixando o Tempo instável com céu nublado e ocorrências de chuvas com trovoadas. Temperaturas em ligeiro declínio. (IPMET)

Últimas Notícias