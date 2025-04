Nova frente fria se aproxima do estado de SP trazendo chuva e queda nas temperaturas; veja quando

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Segunda-feira (28/04)



Frente fria no estado de São Paulo deixa o Tempo instável, com céu encoberto e com chuvas moderadas e trovoadas isoladas ao longo do dia. Temperaturas em ligeiro declínio.

Terça-feira (29/04)



Frente fria se afasta do estado de São Paulo em direção ao litoral do Rio de Janeiro. A incursão de uma massa de ar mais frio, associada ao sistema de alta pressão pós-frontal, favorece a inibição da chuva e a diminuição da nebulosidade e da temperatura no estado. Na faixa litorânea, ainda há condições para chuva, devido à circulação dos ventos, transportando umidade, em direção ao continente. (IPMET)

