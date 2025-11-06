Nova frente fria se aproxima do estado de SP causando chuvas e trovoadas

Mulher caminha com guarda chuva no Centro de Sâo Carlos - Crédito: SCA

Quinta-feira (06/11)

Céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo, com previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas em altas.

Sexta-feira (07/11)

O dia começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. A partir do período da tarde, o Tempo fica instável com aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva, devido à aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no Sul do Brasil. As temperaturas continuam elevadas durante o dia.



Sábado (08/11)

A frente fria se desloca sobre o estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e áreas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, principalmente nos períodos da madrugada e da manhã. Está previsto que a nebulosidade e as chuvas diminuam a partir do período da tarde, começando pelas regiões oeste e sul, avançando pelo estado. Temperaturas em declínio.





Domingo (11/09) Segunda-feira (11/10)

Frente fria transita-se do estado de São Paulo e o Tempo volta a ficar estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva, na maior parte das regiões do estado, com exceção da faixa leste, onde a circulação dos ventos do oceano traz muita umidade para o continente, ocasionando chuvas fracas/chuviscos isolados. Na segunda-feira, o Tempo permanece estável em todo o território paulista. Temperaturas em elevação. (IPMET)

