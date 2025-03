Nova frente fria Ã© prevista para chegar ao estado de SP causando queda nas temperaturas

Chuva ultrapassou volume previsto para outubro - Crédito: SCA

Sexta-feira (28/03) até Domingo (30/03)



Nesta sexta-feira, área de instabilidade sobre o continente ocasiona aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas no oeste do estado. No período da tarde, as chuvas poderão ocorrer de forma isolada para as outras regiões do estado de São Paulo. No final de Semana, aumenta a chance de chuva, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano, desta forma o Tempo segue com céu parcialmente nublado e com previsão de pancadas de chuvas isoladas, a partir da tarde. Temperaturas elevadas.

Segunda-Feira (31/03)



Aumento da condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, devido à aproximação de uma nova frente fria, que ocasionará aumento da nebulosidade e das ocorrências de chuvas com trovoadas no estado, a partir período da tarde. Temperaturas máximas em declínio. (IPMET)

