Nova frente fria avança sobre SP derrubando as temperaturas no final de semana

Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Nesta quarta-feira (6) e quinta-feira (7), a frente fria que atuava sobre o território paulista se afasta, proporcionando tempo firme no interior, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Já na faixa leste, que inclui o litoral e áreas próximas à Serra do Mar, a nebulosidade continua elevada, com possibilidade de chuvas fracas e chuviscos isolados.

Porém, entre o final da noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira (8), uma nova frente fria, associada a um sistema de baixa pressão no oceano, começa a avançar sobre o estado. A previsão indica aumento de nebulosidade, ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas em diversas regiões.

Na retaguarda desse sistema, uma massa de ar frio polar deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas, principalmente a partir do fim de semana. A orientação é para que a população se prepare para dias mais frios, especialmente nas madrugadas.

