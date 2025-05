Golpistas estão abordando aposentados e pensionistas com a oferta de agilizar devolução de mensalidade descontada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O Ministério da Previdência Social alerta aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para não acessarem link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre "ressarcimento de descontos de mensalidades associativas". Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela Controladoria Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio – que vai de 26 de maio a 6 de junho.

O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano serão avaliados por um grupo da Advocacia Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro.

O Ministério da Previdência recebeu denúncia de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com a oferta de "agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS". Cuidado, é golpe!

Leia Também