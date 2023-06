Namorados morrem no mesmo dia após febre e manchas vermelhas no corpo

Poucos dias após apresentarem febre, dor e manchas vermelhas no corpo, o empresário piloto de Fórmula C300, Douglas Pereira Costa, e a namorada, a dentista Mariana Giordano, morreram. A informação foi divulgada na última sexta-feira (9).

Segundo familiares, os dois estiveram no na área rural de Campinas, no interior de São Paulo e no distrito de Monte Verde, na cidade mineira Camanducaia, no início de junho. No último dia 3, um dia antes de retornarem de Minas Gerais, o casal começou a apresentar os sintomas.

As informações são do g1.

Por meio de nota, a Prefeitura de Camanducaia informou que o casal esteve na cidade no mesmo dia em que começaram os sintomas, o que torna improvável "que a febre maculosa tenha sido contraída no distrito". O tempo de incubação da doença varia de dois a 14 dias.

Apesar disso, o órgão informou que "realizará todas as ações de investigação epidemiológica necessárias para garantir a saúde de todos os munícipes e turistas". O município não registra caso de febre maculosa há 20 anos.

O corpo do Douglas Costa foi enterrado no Cemitério de Itupeva, em São Paulo, enquanto o corpo de Mariana Giordano foi sepultado na capital paulista, de acordo com amigos. (Diário do Nordeste)

