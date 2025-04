Motorista morre após atropelar cavalo em rodovia no interior de SP

O motorista de um carro morreu na madrugada desta segunda-feira (28) após atropelar um cavalo na rodovia Rodovia Raposo Tavares (SP-270), região de Sorocaba.

Segundo informações da concessionária Sorocabana, um cavalo invadiu a pista e foi atropelado por um Chevrolet Onix. Em seguida, outros dois veículos — um Volkswagen Gol e uma motocicleta Yamaha YBR 150 — colidiram com o Onix.

O acidente resultou em uma vítima fatal, motorista do Onix, e duas vítimas com ferimentos leves, sendo uma do Gol e outra da motocicleta. O trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de 35 minutos e houve registro de congestionamento no trecho.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Militar Rodoviária e pela perícia técnica, que estiveram no local.

